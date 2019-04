Beamtengehälter im Saarland sollen später steigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische Landesregierung will den Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten mit zeitlicher Verzögerung auf die rund 34 5000 Beamten und Pensionäre des Landes übertragen. Das kündigten Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Gewerkschaft in Saarbrücken an.

Demnach soll es laut Hans "in dem für uns ganz schwierigen Haushaltsjahr 2019" nicht rückwirkend zum 1. Januar sondern erst zum 1. August 3,2 Prozent mehr Geld für die Beamten geben, ab 2020 dann ein weiteres Plus von 3,2 Prozent ab dem 1. Juni. Im Jahr 2021 sollen statt der geplanten 1,2 Prozent dann 1,7 Prozent auf die Beamten übertragen werden. Damit überträfe man letztendlich noch das Ergebnis für die Tarifangestellten, sagte Hans. Er sprach von einem "erheblichen Gehaltszuwachs".

Die Spitzenvertreter der Gewerkschaft reagierten mit gemischten Gefühlen auf das Angebot. Sie wollen ihren Mitgliedern jedoch vorschlagen, es anzunehmen. Einige protestierende Gewerkschafter vor der Staatskanzlei reagierten mit Pfiffen und Buh-Rufen auf das Gesprächsergebnis.