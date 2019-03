Tarifverhandlungen für Landesbeschäftigte fortgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietzenbach (dpa/lhe) - Die Tarifverhandlungen für die rund 45 000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen sind nach einer kurzen Nacht am Freitagvormittag fortgesetzt worden. Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften säßen mittlerweile in großer Runde zusammen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Wann und ob es in Dietzenbach zu einem Ergebnis kommt, konnte sie nicht sagen.

Zum Verhandlungsbeginn am Donnerstagnachmittag hatten sich die Parteien zuversichtlich gezeigt, dass in der zweiten Runde eine Einigung gefunden werden könnte. Die Gewerkschaften hatten sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten gefordert, was Innenminister Peter Beuth (CDU) als "stark überhöht" bezeichnete. Hessen war 2004 als einziges Bundesland aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie.

Bereits Anfang März hatten die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb mit den in der TdL vertretenen Bundesländern eine Tarifeinigung für die rund eine Million Beschäftigten der Bundesländer erzielt. Sie bekommen stufenweise acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 33 Monaten.