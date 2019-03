Landesbeschäftigte: Gewerkschaften und Land suchen Einigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietzenbach (dpa/lhe) - Gewerkschaften und das Land Hessen haben am Donnerstag in Dietzenbach die zweite Verhandlungsrunde für die etwa 45 000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes begonnen. Beide Seiten zeigten sich zu Beginn der Gespräche optimistisch, dass in den bis Freitagmittag angesetzten Gesprächen eine Einigung möglich sei. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter. Am späten Abend dauerten die Gespräche an. Es wurde damit gerechnet, dass sie sich bis in die Nacht oder bis zum frühen Freitagmorgen ziehen könnten.

Zu Beginn der Verhandlungsrunde hatten Beschäftigte mit Protestplakaten oder Pfeifen auf ihre Forderung aufmerksam gemacht. Bereits am Dienstag waren Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in mehreren Städten Hessens auf die Straße gegangen, um den Forderungen der Gewerkschaften Nachdruck zu verleihen.

Diese hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) zuvor als "stark überhöht" bezeichnet. Eine Erfüllung der Forderungen würde zu jährlichen Mehrkosten von 750 Millionen Euro führen und sei dem Steuerzahler nicht vermittelbar. Die Gewerkschaften wiederum verwiesen auf die gute wirtschaftliche Lage Hessens.

Als einziges Bundesland war Hessen im Jahr 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten, seither verhandelt das Land in Eigenregie.

Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb hatten mit den in der TdL vertretenen Bundesländern bereits eine Tarifeinigung für die rund eine Million Angestellten der Bundesländer erzielt. Sie bekommen stufenweise acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 33 Monaten. "Das sehr gute Ergebnis, das wir mit den Ländern in Potsdam erzielt haben, spornt uns in Hessen natürlich an", hatte ein Gewerkschaftssprecher dazu gesagt.