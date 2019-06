Verdi setzt Warnstreiks im Einzelhandel fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Osnabrück (dpa/lni) - Im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks im Einzelhandel fortgesetzt. In Osnabrück, Bremen und Hannover wollten am Freitag und Samstag bis zu 800 Beschäftigte vorübergehend die Arbeit niederlegen, sagte die Landesfachbereichsleiterin Einzelhandel der Gewerkschaft, Sabine Gatz. So sollten im Osnabrücker Raum zum Beispiel Supermärkte oder ein Möbelhaus bestreikt werden.

In der Landeshauptstadt Hannover nahmen am Freitag nach Gewerkschaftsangaben ungefähr 300 Beschäftigte an einer Kundgebung in der Innenstadt teil; die Polizei zählte 180. Der Gewerkschaft gehe es um Respekt und Wertschätzung auch beim Gehalt, sagte Verdi-Sekretärin Juliane Fuchs. Die Beschäftigten seien von massiver Altersarmut bedroht, obwohl im Handel Konzerne immer weiter wüchsen und massive Gewinne machten.

Die Beschäftigten fordern unter anderem eine Erhöhung des Einkommens um einen Euro pro Stunde im Einzelhandel, mindestens aber 6,5 Prozent mehr, ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro im Monat sowie 100 Euro mehr für Auszubildende. Der Tarifabschluss soll für 12 Monate gelten.

Die Arbeitgeber bieten einen 24 Monate laufenden Tarifvertrag mit einer Erhöhung von 1,7 Prozent im ersten und 1,2 Prozent im zweiten Jahr. Es habe sich noch kein Unternehmen gemeldet und von Schwierigkeiten berichtet, sagte die Tarifgeschäftsführerin des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Karin Schindler-Abbes, zu den Auswirkungen des Warnstreiks. "Das heißt, dass die Streiks unbemerkt bleiben." Es gebe eine stetige Verlagerung von Umsatzanteilen auf den Onlinehandel. Der stationäre Einzelhandel breche weg, Tarifforderungen von 5, 6 oder 7 Prozent seien daher bizarr. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Juli.