Warnstreik der NGG in Oberhofer Panorama-Hotel

Oberhof (dpa/th) - Mit einem Warnstreik will die Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG) den Betreiber des Panorama-Hotels in Oberhof zu Tarifverhandlungen drängen. Sie rief die Beschäftigten deshalb am Dienstag für 09.00 Uhr zur Arbeitsniederlegung auf, wie die NGG in Erfurt mitteilte. Seit über einem Monat habe man den neuen Besitzer dazu aufgerufen, Gespräche über die Anerkennung der Tarifverträge im Thüringer Gastgewerbe aufzunehmen, erklärte Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Thüringen. Bislang sei jedoch kein Termin zustande gekommen.

Die Ahorn-Gruppe hat laut NGG nach der Übernahme des Hauses den rund 80 Mitarbeitern mitgeteilt, dass die neue Gesellschaft nicht tarifgebunden sei. Sollten bei den Tarifverhandlungen für das Gastgewerbe in Thüringen, die am 24. Januar beginnen, Tariferhöhungen erzielt werden, profitierten die Beschäftigten des Hotels nicht davon. Sie seien zuvor jahrelang tarifgebunden gewesen.