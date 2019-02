Landesbeschäftigte demonstrieren in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mehr als 1000 Beschäftigte aus zahlreichen Landesbetrieben oder -verwaltungen haben am Dienstag in der Mainzer Innenstadt für höhere Einkommen demonstriert. Die größten Blöcke in dem Demonstrationszug, der zeitweise wichtige Verkehrsadern im Zentrum der Landeshauptstadt lahmlegte, bildeten Straßenwärter des Landesbetriebs Mobilität und Mitarbeiter der Finanzverwaltung. Auf Plakaten waren Sprüche wie "Fachkräfte mit gerechtem Lohn - beim TV-L ein Hohn" zu lesen. TV-L steht für den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder, in Rheinland-Pfalz betrifft dieser alleine rund 180 000 Beschäftigte.