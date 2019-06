Verkäufer streiken für mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Zahlreiche Verkäuferinnen und Verkäufer in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben für ihre Lohnforderungen am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Es waren die ersten ganztägigen Streiks im laufenden Tarifstreit mit den Arbeitgebern, wie die Gewerkschaft mitteilte. In Magdeburg kamen am Vormittag rund 100 Beschäftigte zu einer Kundgebung. In Dresden beteiligten sich den Angaben zufolge rund 80 Menschen. In Zeitz im Süden Sachsen-Anhalts nahmen laut Verdi die kompletten Frühschichten von zwei Kaufland-Filialen teil.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort arbeiten rund 256 000 Beschäftigte. Derzeit die Vorstellungen von Arbeitgebern und Verdi weit auseinander. Am 19. Juni verhandeln wie weiter.