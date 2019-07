Beschäftigte im Groß- und Außenhandel bekommen mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die 40 000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel Sachsens bekommen mehr Geld. In der dritten Runde der Tarifverhandlungen sei eine Einigung erzielt worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Leipzig mit. Demnach erhöhen sich die Löhne und Gehälter ab dem 1. Juli 2019 um 3 Prozent und ab dem 1. Juli 2020 um noch einmal 1,9 Prozent. Die Vergütungen für Azubis steigen ab dem 1. September 2019 um 70 Euro und ab dem 1. September 2020 um weitere 70 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Verdi zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Von den Arbeitgebern, so vom sächsischen Verband Groß- und Außenhandel, war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.