Jann-Berghaus-Brücke seit frühem Morgen wegen Streiks dicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer (dpa/lni) - Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat schon am frühen Morgen in Niedersachsen zu Verkehrsbehinderungen geführt. In Leer blieb die zentrale Brücke über die Ems hochgeklappt, weil Brückenwärter sich an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Während die rund 9000 Autofahrer, die die Brücke täglich passieren, über den benachbarten Emstunnel der A31 ausweichen können, ist die Lage für Hunderte Radfahrer und Fußgänger deutlich schwieriger. Für sie gebe es keine vernünftigen Alternativen, sagte Frank Buchholz von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich am Mittwochfrüh.

Auch in Göttingen und Hannover werden die Warnstreiks im Laufe des Tages fortgesetzt, dort sind unter anderem die Unikliniken betroffen. Die Versorgung der stationären Patienten sei aber gewährleistet, hieß es. In Bremen wird am Mittag der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, bei einer Kundgebung reden.

Mit ihrem Warnstreik wollen die Landesbeschäftigten eine bessere Bezahlung erreichen. Sie fordern ein Lohnplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am Donnerstag in Potsdam.