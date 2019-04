Warnstreik der Klinikärzte im Norden angekündigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg/Kiel (dpa/lno) - Ärzte an kommunalen Kliniken in Schleswig-Holstein wollen am Montag in einen ganztägigen Warnstreik treten. Dazu hat ihre Gewerkschaft Marburger Bund aufgerufen, wie diese am Donnerstag mitteilte. Sie will mit dem Warnstreik drei Tage vor der nächsten Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Der Appell richtet sich an rund 2000 Mediziner, die in kommunalen Kliniken und im Gesundheitsdienst der Kommunen arbeiten. Für den Montag sind in Kiel auch eine Kundgebung und eine Demonstration geplant.

"Wir werden mit einer großen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen durch die Kieler Innenstadt ziehen", sagte der zweite Landesvorsitzende des Marburger Bundes, Joachim Schur. Die Ärzte seien am Limit. Die Arbeitsbelastung steige und sie müssten viele Zusatzdienste und Überstunden leisten.

Schon am 10. April hatte es in fast allen Ländern Warnstreiks gegeben. Die Gewerkschaft will fünf Prozent mehr Geld und Begrenzungen von Bereitschaftsdiensten, unter anderem durch zwei freie Wochenenden im Monat. Ein erstes Angebot der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte der Marburger Bund als unzureichend abgelehnt.