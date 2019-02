Warnstreik am Uniklinikum in Kiel und Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Beschäftigte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck sind am Dienstag in einen eintägigen Warnstreik getreten. Sie wollen damit im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. "Die Stimmung ist gut", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Christian Godau der Deutschen Presse-Agentur. Allein in Kiel hätten sich etwa 250 Beschäftigte auf den Weg zum Gewerkschaftshaus gemacht, um sich dort gegen 10.45 Uhr in einen Demonstrationszug einzureihen.

Wegen der Notdienstvereinbarungen gebe es im zentralen Klinikablauf keine Einschränkungen. Nicht zwingende Operationen könnten jedoch ausfallen. So seien nur zwei der 12 zentralen Operationssäle in Betrieb. Auch das Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) sei vom Warnstreik betroffen, der bis 21.45 Uhr dauern sollte.

Die Gewerkschaften verlangen Einkommenssteigerungen von sechs Prozent - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab, hatte bei der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt.