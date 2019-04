Ärzte-Streik in Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Rund 2000 an kommunalen Kliniken und im kommunalen Gesundheitsdienst beschäftigte Ärzte streiken am Montag in Schleswig-Holstein. Zu dem Streik aufgerufen hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. In den Krankenhäusern sei allerdings immer eine Notbesetzung garantiert, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft. Allerdings könnten sich einige geplante Operationen verzögern.

Am Vormittag ist eine Demonstration und eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Kiel geplant. Laut Veranstalter werden dort drei Tage vor der nächsten Tarifrunde mehrere Hundert Teilnehmer erwartet.

Grund für den Streik ist ein Tarifkonflikt mit den kommunalen Kliniken. Die Gewerkschaft fordert unter anderem fünf Prozent mehr Geld und zwei freie Wochenenden im Monat. Ein erstes Angebot der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte der Marburger Bund als unzureichend abgelehnt.