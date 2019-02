Tarifkonflikt: Ganztägige Warnstreiks in Thüringen gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - In Jena sind am Montagmorgen Warnstreiks im öffentlichen Dienst angelaufen. Die Gewerkschaften hatten in ganz Thüringen unter anderem Lehrer, die Beschäftigten der zentralen Bußgeldstelle in Artern (Kyffhäuserkreis) und des Jenaer Universitätsklinikums zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Wie viele Menschen dem Aufruf folgten, war zunächst unklar, wie das Universitätsklinikum Jena und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärten.

Zu den Warnstreiks aufgerufen hatten unter anderen die GEW, Verdi und die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro monatlich. Die Arbeitgeberseite wies die Forderungen als überzogen zurück. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 28. Februar angesetzt.