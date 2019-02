Tarifkonflikt: Ganztägige Warnstreiks in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena/Artern (dpa/th) - In der Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder erhöhen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber. Für heute haben sie in Thüringen unter anderem Lehrer, die Beschäftigten der zentralen Bußgeldstelle in Artern (Kyffhäuserkreis) und des Jenaer Universitätsklinikums zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

In Jena wollen die Streikenden demonstrierend durch die Innenstadt ziehen. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber haben die Forderungen als überzogen zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar.

Die Versorgung von Notfallpatienten sei trotz des Streiks gesichert, teilte das Klinikum vorab mit. Bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen könne es jedoch zu streikbedingten Beeinträchtigungen kommen. Patienten mit festen Terminen wurden gebeten, trotzdem zu kommen - es sei denn, sie erhalten eine persönliche Absage.