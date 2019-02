Warnstreiks im öffentlichen Dienst legen Kundenzentren lahm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Aufgrund der Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommt es in den Kundenzentren der Hamburger Bezirksämter zu erheblichen Einschränkungen. In den Zentren Mitte-Kern, Bergedorf, Rahlstedt, Süderelbe und Wandsbek seien derzeit keine Termin- oder Spontanbesuche möglich, hieß es am Montagvormittag aus der für die Bezirke zuständigen Finanzbehörde. In Bergedorf und Mitte-Kern versuche ein Notdienst, die Dokumentenausgabe sicherzustellen, sagte ein Sprecher. "Im Kundenzentrum Süderelbe ist den ganzen Tag über keine Kundenbedienung mehr möglich, im Kundenzentrum Wandsbek-Kern ab 15.00 Uhr nicht mehr."

Drei Tage vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund alle Tarifbeschäftigten der Stadt zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Es handelt sich um die größte Aktion in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt das ab, hat aber noch kein Angebot vorgelegt. Die Gespräche werden am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt.