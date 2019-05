Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - An einem ganztägigen Warnstreik bei Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern in Hamburg haben sich am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 300 Beschäftigte beteiligt. Das sei ein sehr hoher Zuspruch gewesen, "damit haben wir nicht gerechnet", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp. Die Kaufhaus-Konzerne hatten 2018 fusioniert. Die Mitarbeiter und die Gewerkschaft wollen den Arbeitgeber dazu bringen, sofort die volle Tarifbindung einzugehen und "existenzsichernde Löhne und Gehälter" zu bezahlen.

Mit Karstadt sei ein Zukunftstarifvertrag geschlossen worden, der die Rückführung in die jeweiligen Flächentarifverträge aber erst zu 2021 festschreibe. Karstadt Sports, Karstadt Feinkost und Galeria Kaufhof seien ohne Tarifbindung, teilte die Gewerkschaft mit. "Wer für Milliarden Unternehmen kaufen kann, muss auch Geld in seine Beschäftigten investieren." Entsprechende Botschaften schickten die Streikenden am Freitag auf Postkarten per Luftballon an den österreichischen Kaufhauseigentümer René Benko (Signa Holding).