Verdi ruft Bezirksamtsmitarbeiter zu Warnstreiks auf

Hamburg (dpa/lno) - Zehn Tage vor der dritten Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder kommt es in Hamburg erneut zu Warnstreiks. Verdi hat die Tarifbeschäftigten der sieben Bezirksämter der Stadt für den heutigen Tag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Morgen ist vor dem Bezirksamt Wandsbek eine Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, zumindest aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderung ab, hat aber in den vorangegangenen Runden noch kein Angebot vorgelegt.

Verdi-Landesbezirksleiter Berthold Bose bezeichnete das Verhalten der Länder als "völlig unverständlich". "Wir wollen am Verhandlungstisch Zukunft gestalten und uns nicht in Taktikspielchen ergehen." Deshalb wolle man mit den Warnstreiks nun Signale setzen, klar verständlich "und auf der Straße".

Für die kommenden Tage hat Verdi weitere Warnstreiks im Schul- und Sozialbereich angekündigt. Kurz vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde am 28. Februar in Potsdam sind bundesweit flächendeckende Arbeitsniederlegungen geplant. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Beamtenbund in Hamburg Beschäftigte unter anderem von Polizei, Verwaltung, Finanzämtern und Sozialer Arbeit zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.