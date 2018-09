Hamburger Flughafen von Ryanair-Streik kaum betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der geplante Streik der Fluggesellschaft Ryanair dürfte nach bisherigem Stand kaum Auswirkungen auf den Flugverkehr in Hamburg haben. Bei lediglich 2 von insgesamt 14 geplanten Ryanair-Flügen erwarte man am Mittwoch Ausfälle, hieß es am Mittwochmorgen vom Flughafen. Betroffen sei am Abend je ein An- und ein Abflug von beziehungsweise nach London.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi hatten Piloten und Flugbegleiter an den deutschen Basen der irischen Billigairline am Mittwoch zu einem 24-stündigen Ausstand aufgerufen. Ryanair kündigte an, 150 Flüge von und nach Deutschland zu streichen.