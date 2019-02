Beschäftigte der sozialen Bereiche zu Warnstreiks aufgerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach Bezirksämtern, Schulen und Hochschulen sind heute die Tarifbeschäftigten der sozialen Bereiche in Hamburg zu Warnstreiks aufgerufen. Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder Ende kommender Woche in Potsdam will die Gewerkschaft Verdi damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die in den zwei vorangegangenen Runden noch kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaften fordern Einkommensverbesserungen in Höhe von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab.

Es ist bereits der dritte Warnstreik in dieser Woche in Hamburg. Am Vormittag soll es eine Kundgebung auf dem Gänsemarkt geben, anschließend ist ein Demonstrationszug zum Gewerkschaftshaus mit Abschlusskundgebung geplant. Für Montag hat Verdi alle Tarifbeschäftigten der Stadt Hamburg aufgerufen, flächendeckend die Arbeit niederzulegen.