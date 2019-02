Lehrkräfte im Landesnorden zu Warnstreik aufgerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt/Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg und fünf Landkreisen im Norden Sachsen-Anhalts sind am heutigen Mittwoch tarifbeschäftigte Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Hochschulbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Damit setzen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi ihre Aktionen im öffentlichen Dienst fort. In der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks im Süden und Osten gegeben, an diesem Dienstag im Landkreis Harz.

In die Aktion eingebunden haben die Gewerkschaften am Mittwoch die Landkreise Jerichower Land, Börde, Stendal, Salzlandkreis und den Altmarkkreis Salzwedel. Für den Vormittag ist eine Streikkundgebung vor dem Finanzministerium geplant. Eine Verdi-Sprecherin sagte, der Schulbetrieb sei an diesem Tag eingeschränkt, es könne zu Unterrichtsausfall kommen.

Damit wollen die Gewerkschaften nach eigenen Angaben ihren Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder erhöhen. GEW und Verdi fordern für Lehrkräfte sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen dies als überzogen ab. Die Tarifverhandlungen sollen an diesem Donnerstag in Potsdam weitergehen.