IG Metall ruft Stahlkocher in Niedersachsen zu Streiks auf

Hannover (dpa/lni) - Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall die Beschäftigten für heute zum Warnstreik aufgerufen. Nach dem Auftakt der Aktionen in Salzgitter sind für Freitag Warnstreiks und Kundgebungen im Raum Osnabrück geplant. Neben der Salzgitter AG sei auch der Stahlkocher Georgsmarienhütte betroffen, teilte die IG Metall mit. "Wenn sich die Arbeitgeber nicht bewegen, dann tun das jetzt die Beschäftigten", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Am Dienstag hatten rund 1400 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.

Umstritten in den Tarifverhandlungen ist vor allem die Forderung der Gewerkschaft nach der Einführung eines Urlaubsgelds von 1800 Euro, das in freie Tage umgewandelt werden kann. Außerdem will die IG Metall für die rund 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.