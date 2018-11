Polizeigewerkschaft fordert 13. Monatsgehalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Landesverband Thüringen der Gewerkschaft der Polizei hat die Einführung eines 13. Monatsgehalts gefordert. Von Steuermehreinnahmen von 232 Millionen Euro in diesem und erwarteter 342 Millionen Euro im kommenden Jahr müssten die Landesbediensteten profitieren, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Polizisten. Statt wie bisher monatlich eine Sonderzahlung von 0,84 bis 3,75 Prozent vom Grundgehalt zu zahlen, solle ein "echtes 13. Monatsgehalt" ausgereicht werden.

"Die Landesregierung hat in schlechten Haushaltsjahren bei ihren Beschäftigten die Daumenschrauben angesetzt und genau hier einen Weg zum Sparen gefunden", hieß es. Für die Gewerkschaft der Polizei sei es "an der Zeit, dass die Landesbediensteten die häufig artikulierte Wertschätzung nun auch zu spüren bekommen."