Gewerkschaft will Ost-West-Angleichung bei Brauereigehältern

Erfurt/Dresden (dpa) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) drängt auf Angleichung der Löhne für Brauereibeschäftigte in Thüringen und Sachsen an das bundesweite Tarifniveau der Branche. Derzeit lägen die Monatsverdienste je nach Facharbeitergruppe und Bundesland zwischen 170 und 240 Euro unter dem bundesweiten Branchendurchschnitt, teilte die NGG am Montag in Erfurt mit. Gleichzeitig machten die Brauereien gute Umsätze. Die Gewerkschaft verhandelt von diesem Donnerstag (1. August) an in Dresden mit der Brauerei-Tarifgemeinschaft Sachsen-Thüringen, die die Arbeitgeber vertritt, über eine Angleichung.

In Thüringen ist die Branche durch einzelne Hersteller größerer Marken und kleinere regionale Privatbrauereien geprägt. Im vergangenen Jahr verkauften die Brauer nach früheren Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 3,2 Millionen Hektoliter Bier und Biermischgetränke.