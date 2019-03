Verdi fordert deutliche Lohnsteigerung im NRW-Einzelhandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die 695 000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalens Einzelhandel fordert die Gewerkschaft Verdi deutlich mehr Geld. Die Tarifkommission strebe eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent, mindestens aber 163 Euro an, hieß es in einer Mitteilung von Verdi am Donnerstag. Zudem sollten die Vergütungen für Auszubildende um 100 Euro steigen.

Erneut forderte die Gewerkschaft, den Tarifvertrag für alle Branchenbeschäftigten in NRW für verbindlich zu erklären. Dies kann nur mit Zustimmung der Arbeitgeber geschehen. In Westdeutschland unterliegen nach Verdi-Angaben nur noch rund 40 Prozent der Beschäftigten der Tarifbindung. Mehrere große Handelsketten haben sich aus den Flächentarifverträgen verabschiedet.

Der Einzelhandel habe im neunten Jahr in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnet, die Konjunkturaussichten seien positiv, begründete Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer die Forderung. Daran müssten die Beschäftigten im Einzelhandel beteiligt werden.

Bei der letzten Tarifeinigung im NRW-Einzelhandel im Jahr 2017 waren die Löhne und Gehälter um insgesamt 4,3 Prozent erhöht worden. Verdi hatte den laufenden Tarifvertrag zu Ende April gekündigt. Für den 18. April ist der erste Verhandlungstermin angesetzt.