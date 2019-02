Warnstreik bei der BVG legt voraussichtlich Nahverkehr lahm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen eines Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) müssen sich die Hauptstädter heute auf starke Einschränkungen im Berufsverkehr einstellen. Bis 12.00 Uhr sollen keine U-Bahnen, Straßenbahnen und so gut wie keine Stadtbusse fahren. In dem Tarifkonflikt mit der BVG fordern die Beschäftigten mehr Geld und mehr Freizeit.

Die Verkehrsbetriebe erwarten, dass der Verkehr nach dem Warnstreik noch einige Stunden lang unregelmäßig ist. Die S-Bahn fährt hingegen nach Plan und will auf den Linien 1 und 5 zusätzliche Züge einsetzen. In Betrieb bleiben den Angaben zufolge auch Busse auf einigen Linien am Stadtrand sowie die Fähren der BVG.