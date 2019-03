Verdi zieht positive Bilanz zur Tarifeinigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Gewerkschaft Verdi bewertet die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten in Berlin und Brandenburg positiv. "Der Einsatz hat sich gelohnt", teilte Verdi-Sprecherin Andrea Kühnemann am Sonntag mit. Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen in diesem und den beiden kommenden Jahren acht Prozent mehr Lohn.

Besonders für die Erzieher und Sozialarbeiter in Berlin erfolge eine "deutliche Aufwertung", weil sie künftig tariflich ihren Kollegen in Brandenburg gleichgestellt werden. Die große Beteiligung an den Warnstreiks und ihre Häufigkeit hätten auch außerhalb der Hauptstadt "andere Arbeitgeber in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder beeindruckt", betonte Kühnemann.

Die Laufzeit der Tarifeinigung von 33 Monaten bis zum 30. September 2021 sei zwar lang, "aber notwendig, um das Gesamtvolumen von 8 Prozent darstellen zu können." Die Gewerkschaft begrüßt den Wegfall einer vollständigen Gegenfinanzierung der Verbesserungen, bedauert jedoch das Einfrieren der Jahressonderzahlung für vier Jahre.