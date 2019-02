Mitarbeiter von Senatsverwaltungen im Warnstreik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mitarbeiter von Berliner Senatsverwaltungen haben mit einem Warnstreik ihre Forderung nach mehr Gehalt untermauert. Zu einer Kundgebung vor dem Dienstsitz des Berliner Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) zog es am Montagmittag 250 Menschen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auswirkungen hätten Bürger durch die Arbeitsniederlegung nicht gespürt. Gegen 15.00 Uhr sei der Warnstreik beendet worden.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder. Sie werden am Mittwoch und Donnerstag in zweiter Runde in Potsdam fortgesetzt. In Berlin traten unlängst bereits Erzieher und Bibliotheksmitarbeiter in den Warnstreik für mehr Gehalt.

Gewerkschafter fordern Verbesserungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt das als zu hoch ab.