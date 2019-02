Gut 10 000 Beschäftigte laut Gewerkschaften im Warnstreik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im laufenden Tarifkonflikt um höhere Gehälter im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften in Berlin noch einmal die Gangart verschärft. Nach ihren Angaben legten am Dienstag mehr als 10 000 Landesbeschäftigte ihre Arbeit nieder.

An dem ganztägigen Warnstreik, der am Mittwoch fortgesetzt werden soll, beteiligten sich vor allem Lehrer, Kita- und Hort-Erzieher, dazu Angestellte aus Hochschulen, Jugendämtern und anderen Behörden. In zwei Demonstrationszügen liefen Tausende Beschäftigte zum Bebelplatz, wo sie eine Kundgebung abhielten. Auf Plakaten war zum Beispiel zu lesen: "Kinder brauchen Knete, wir auch".

Wie schon bei einem ganztägigen Warnstreik vor zwei Wochen mussten viele Eltern eine Betreuung für ihre Kinder organisieren. Etliche taten das privat, andere nahmen ihre Kleinen zum Beispiel mit ins Büro. Einige Kitas - vom Warnstreik betroffen waren die Eigenbetriebe des Landes Berlin - und auch Schulen boten eine Notbetreuung an.

Unterm Strich blieb nach Angaben der Gewerkschaft GEW gut die Hälfte der 280 kommunalen Kitas zu. Besonders hoch sei die Warnstreikbereitschaft in der Innenstadt gewesen. Auch fast alle staatlichen Schulen waren demnach betroffen. Dort fielen laut GEW geschätzt 20 000 Unterrichtsstunden aus. Am Mittwoch geht es weiter mit dem Warnstreik, dann sollen sich zusätzlich Beschäftigte von Bezirksämtern und Senatsverwaltungen beteiligen.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder werden am Donnerstag in dritter, womöglich entscheidender Runde fortgesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt für die Angestellten, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro monatlich. Zudem wollen sie strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Die Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, halten das für nicht bezahlbar.

"Wir wollen keine Zweifel daran lassen, wie ernst es uns ist", erklärte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik, zu den Protesten am Dienstag. Die Gehälter und die Arbeitsbedingungen von Erziehern und Lehrern müssten dringend verbessert werden. "Bei Herrn Kollatz scheint das aber noch nicht angekommen zu sein."

Ähnlich äußerte sich die Verdi-Tarifkoordinatorin im Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Astrid Westhoff. "Das vergleichsweise schlechte Bezahlungsniveau und auch die Konkurrenz öffentlicher Arbeitgeber untereinander sorgen dafür, dass es in Berlin immer schwieriger wird, zum Beispiel für die Erziehungsdienste Fachpersonal zu gewinnen."