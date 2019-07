Einigung bei Tarifrunde für Bankangestellte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - In der fünften Tarifrunde für die rund 200 000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi auf ein Ergebnis geeinigt. Wie Verdi am Donnerstagmorgen in Berlin mitteilte, sollen die Entgelte für Bankbeschäftigte in zwei Stufen um insgesamt 4,0 Prozent steigen. "Nach fünf Verhandlungsrunden mit 45 Verhandlungsstunden haben wir ein umfangreiches Gesamtpaket ausgehandelt, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem letzten Arbeitgeberangebot darstellt", sagte Verdi- Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführer Christoph Meister.

Verdi werde nun eine Mitgliederbefragung über das Tarifergebnis durchführen. Die Tarifkommission empfehle den Mitgliedern die Annahme des Ergebnisses.

Verdi wollte zunächst für die Bank-Beschäftigten ein Lohnplus von sechs Prozent durchsetzen - aus Sicht der Arbeitgeber zu viel. Der bisherige Gehaltstarifvertrag war bereits Ende Januar ausgelaufen.