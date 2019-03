Berliner Busfahrer streiken: Volle Züge und Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Seit dem frühen Donnerstagmorgen steht ein Großteil der Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) still. Ein Warnstreik der Beschäftigten zwingt Berliner und Touristen zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel. Noch bis 22.00 Uhr soll die Arbeit der knapp 1500 Busfahrer und Busfahrerinnen ruhen. Damit wollen sie den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Beide Seiten wollen kurzfristig schon am Montag wieder miteinander reden.

Regulär unterwegs waren U-Bahnen und Trams sowie von Subunternehmern betriebene Busse. Auch die S-Bahn fuhr planmäßig, wenn auch gut gefüllt. Besonders an den Umsteigebahnhöfen Friedrichstraße und Hermannplatz wurde es nach BVG-Angaben zwischen sechs und sieben Uhr morgens ziemlich eng. An Straßenbahnen hatten die Verkehrsbetriebe zusätzliche Wagen angehängt.

Von dem Warnstreik seien besonders die westlichen Bezirke außerhalb des S-Bahn-Rings mit schlechter Anbindung an das Straßenbahnnetz betroffen, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Der Sammelfahrtdienstanbieter Clevershuttle sprach von rund 20 Prozent mehr Anfragen als an anderen Wochentagen. Die Fahrzeuge sind anders als der Dienst Berlkönig der BVG auch außerhalb der Innenstadt buchbar. Beim BVG-Shuttledienst gab es keinen Fahrgastanstieg.

Für den nur über Busse an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossenen Flughafen in Tegel haben die Betreiber einen Ersatz-Verkehr eingerichtet. Sechs Reisebusse pendeln zur Haltestelle Jakob-Kaiser-Platz, sagte ein Flughafensprecher. Zudem kümmerten sich 20 Mitarbeiter an Flughafen und Haltestellen um Fragen der Passagiere.

Auf den Straßen war es laut der Verkehrsinformationszentrale deutlich voller als an anderen Tagen. Im morgendlichen Berufsverkehr hätte es sich besonders in der Innenstadt gestaut.

"Läuft", kommentierte der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Andreas Splanemann, den Warnstreik. "Die Bus-Depots sind voll". Laut BVG-Kreisen hat die Arbeitgeberseite die Verhandlungspartner am Montag zu Tarifgesprächen eingeladen. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet. Verdi kündigte an, die Einladung anzunehmen. Die nächste offizielle Verhandlungsrunde ist für den 28. März terminiert.

Verdi hatte das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite als unzureichend abgelehnt. Es führe sogar zu einer Arbeitszeitverdichtung. Die Gewerkschaft will für die rund 14 000 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport unter anderem eine 36,5-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Heute arbeitet knapp die Hälfte der Beschäftigten des Landesunternehmens 39 Stunden.

Bereits Mitte Februar hatte es einen großen Warnstreik in der Hauptstadt gegeben - neben Bussen blieben auch viele U-Bahnen und Straßenbahnen stehen.