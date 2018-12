Bahnstreik zum Wochenstart: Berlin und Brandenburg betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bahnreisende in Berlin und Brandenburg müssen am Montag viel Geduld mitbringen: Bei der Deutschen Bahn wollen Beschäftigte mit einem bundesweiten Warnstreik die Arbeit niederlegen. Es drohen Zugausfälle und Verspätungen. Wie stark der Verkehr eingeschränkt sein wird, vermochte am Sonntag zunächst weder die Bahn noch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu sagen, die zu dem Ausstand aufgerufen hatte. Die EVG wollte erst am Sonntagabend nähere Informationen dazu geben.

Bei der Bahn wurden am Sonntag Vorbereitungen getroffen. Wie eine Sprecherin erklärte, sollte das Personal auf den Bahnsteigen und den Infopoints in den Bahnhöfen verstärkt werden, um Reisende zu informieren. Auf der eigenen Internetseite teilte das Unternehmen mit, Nordrhein-Westfalen werde ein Schwerpunkt der Aktionen sein. Das werde voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben. Die Bahn empfahl Reisenden, schon am Sonntag nach NRW zu reisen oder am Tag nach dem Streik.

Aus Kreisen der EVG hieß es, die Warnstreiks sollten am frühen Morgen (ab etwa 5.30 Uhr) vor allem in Stellwerken und Werkstätten beginnen. Sie könnten bis zum Mittag dauern. Grund ist der Abbruch der Tarifgespräche mit dem Bahn-Management. Am Samstag waren die Parteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Zum Wochenende wechselte bei der Bahn zudem der Fahrplan. Es gibt mehr Züge, andererseits steigen auch die Preise - im Fernverkehr im Schnitt um 1,9 Prozent, Sonderangebote und Rabatte eingerechnet um 0,9 Prozent.

Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des bundeseigenen Konzerns als Anlass für die Warnstreiks. Über den Umfang und die genaue Dauer sei noch nicht entschieden. Die Bahn sprach von einer "völlig überflüssigen Eskalation". "Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit", erklärte Personalvorstand Martin Seiler.

Zum Tarifangebot gehörten nach Bahn-Angaben eine Entgelt-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 500 Euro. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern erneut die Möglichkeit eröffnet werden, mehr Freizeit zu wählen. Dies sollte nach Darstellung der EVG aber erst ab Anfang 2021 möglich sein.