Arbeitgeber: In BVG-Tarifverhandlungen kommt Bewegung

Berlin (dpa/bb) - Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben kann die Gewerkschaftsseite eine Kernforderung weiterhin nicht durchsetzen. Verlangt wird eine 36,5-Stunden-Woche für alle Beschäftigten bei vollen Lohnausgleich. "Das ist schlicht nicht umsetzbar", teilte die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Claudia Pfeifer, am Dienstag nach der dritten Verhandlungsrunde mit. In anderen Punkten gab es nach Darstellung des Kommunalen Arbeitgeberverbands Fortschritte. Es komme Bewegung in die Verhandlungen, hieß es.

Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt wollte das Treffen noch nicht bewerten und verwies auf eine Sitzung der Tarifkommission am Nachmittag. Die Gewerkschaft hatte Mitte Februar mit einem gut achtstündigen Warnstreik den Nahverkehr in der Stadt weitgehend zum Erliegen gebracht. Beide Seiten wollen sich am 28. März wieder an einen Tisch setzen.

Pfeiffer sagte, es habe am Dienstag konstruktive und zielgerichtete Gespräche über die Entgelttabellen gegeben. Insgesamt biete man ein Paket mit einem Volumen von 65 Millionen Euro. Es würde sich beim Manteltarifvertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren verteilen. Über den Entgeltvertrag würden demnach 2021 wieder verhandelt.