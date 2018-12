Warnstreik in fünf Kitas im Kreis Bad Doberan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Doberan (dpa/mv) - Rund 50 Mitarbeiterinnen von fünf Kitas des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Doberan sind am Montagvormittag in einen Warnstreik getreten. Zentrale Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft MV (GEW) ist, dass die rund 120 Erzieherinnen in acht Kitas ab April kommenden Jahres nach dem Tarif der öffentlichen Dienstes vergütet werden. Das Gefälle zwischen dem jetzigen Gehalt im Vergleich zum Tarifgehalt betrage teilweise mehr als 400 Euro brutto. Der DRK-Kreisverband Bad Doberan war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die GEW hatte Notgruppen eingerichtet, um betroffene Eltern zu unterstützen.

"Wir fordern auch den Landkreis und die Kommunen auf, den Weg für Tariflöhne und Lohnerhöhungen endlich frei zu machen", sagte der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm. Für die niedrigen Gehälter in den Einrichtungen freier Träger seien diese nur bedingt selbst verantwortlich. Über Jahre hätten Landkreise und Kommunen ihre eigenen, tarifgebundenen Einrichtungen privatisiert und damit Geld auf Kosten der Erzieher gespart. Weitere Gespräche mit dem Arbeitgeber sind den Angaben zufolge noch vor Weihnachten geplant.