Verdi ruft Bäderland-Beschäftigte zum Streik auf

Hamburg (dpa/lno) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Bäderland-Beschäftigten in Hamburg am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Es gehe um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, teilte Verdi am Donnerstag mit. Die zentrale Kundgebung soll ab 10 Uhr auf dem Vorplatz des Millerntor-Stadions stattfinden. Weitere Treffpunkte der Streikenden sind das Kaifu-Bad in Eimsbüttel, das Midsommerland in Wilstorf und das Schwimmbad Bondenwald in Niendorf.

Verdi fordert für die rund 500 Beschäftigten eine monatliche Entgelterhöhung um 250 Euro und für alle Auszubildenden 100 Euro mehr. Die Jahressonderzahlung soll auf 1.200 angehoben werden bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die von Bäderland gezahlten Löhne deutlich unter den branchenüblichen Gehältern liege.