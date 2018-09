Ryanair-Streik hat nur wenige Auswirkungen am Flughafen Hahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hahn (dpa/rs) - Am Hunsrück-Flughafen Hahn sind am Freitag voraussichtlich nur wenige Reisende vom Streik der Billigflugairline Ryanair betroffen. Für den Freitag sei bislang nur eine Verbindung nach Tanger in Marokko gestrichen worden, teilte ein Sprecher am Morgen mit. Im Laufe des Tages müssten Passagiere aber mit weiteren Einschränkungen rechnen, da womöglich noch mehr Flüge abgesagt werden.

Ryanair hat wegen der Streiks europaweit Flüge abgesagt. Die überwältigende Mehrheit des Personals werde aber normal arbeiten, hatte Ryanair angekündigt. Der weitaus größere Teil der mehr als 2400 geplanten Europaflüge solle stattfinden. Das Personal will höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach jeweiligem nationalem Recht erreichen.