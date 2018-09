Vitzthum bleibt Vorsitzende der GEW Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Die Thüringer Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Kathrin Vitzthum, bleibt im Amt. Sie wurde am Samstag mit 89 Prozent der Stimmen bei der Landesvertreterversammlung in Suhl wiedergewählt, wie die GEW Thüringen mitteilte. Sie wolle sich für die Belange der Beschäftigten in Kitas, Schulen, Hochschulen und in der Erwachsenenbildung einsetzen, erklärte Vitzthum am Samstag. Dazu gehöre die Abschaffung prekärer Arbeitsverhältnisse und die Bekämpfung des Lehrermangels. Die GEW hat in Thüringen nach eigenen Angaben mehrere Tausend Mitglieder. Der Landesvorsitz wird alle vier Jahre neu gewählt.