Warnstreiks im Brandenburger Personennahverkehr angekündigt

Potsdam (dpa/bb) - Warnstreiks sollen in der kommenden Woche Druck in den Tarifverhandlungen für die rund 3000 Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr in Brandenburg machen. Von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr bis 9 Uhr blieben Busse und Bahnen in den Betriebshöfen, kündigte Jens Gröger, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, am Freitag in Potsdam an. Am Dienstag laufen demnach die Aktionen in Frankfurt (Oder), am Mittwoch in Cottbus und am Donnerstag in Brandenburg/Havel. Die Gewerkschaft fordert einheitlich eine Anhebung der Entgeltgruppen um 1,80 Euro je Arbeitsstunde. Das Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes sei inakzeptabel, hieß es. Die Verhandlungen werden am kommenden Donnerstag fortgesetzt.