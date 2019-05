Tausende Brandenburger bei Mai-Festen und Demos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Cottbus (dpa/bb) - Rund 20 000 Menschen haben am 1. Mai nach Angaben der Gewerkschaften in Brandenburg an Feiern und Demonstrationen teilgenommen. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai zu mehr als einem Dutzend Aktionen an verschiedenen Orten von der Uckermark bis zur Lausitz eingeladen. Nach übereinstimmenden Angaben der Polizei blieb es überall friedlich.

Auf einer Kundgebung zum Tag der Arbeit mit rund 2000 Teilnehmern in Potsdam forderte der DGB-Bezirksvorsitzende Christian Hoßbach faire Löhne und bessere Einkommen. "Gleiches Geld für gleiche Arbeit am gleichen Ort - das ist das Prinzip, das in ganz Europa gelten muss, damit die Konkurrenz zwischen den Unternehmen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird", sagte er. Die Anhebung des Mindestlohnes im Brandenburger Vergabegesetz auf 10,50 Euro sei ein wichtiger Schritt gewesen.

Auch in Brandenburg/Havel, Eberswalde und Cottbus gab es Demonstrationszüge, Kundgebungen und Familienfeiern etwa in Hennigsdorf, Schwedt, Prenzlau oder Forst. Mit Blick auf die in rund vier Wochen bevorstehende Europawahl äußerten sich zahlreiche Landespolitiker zur Verbindung zwischen der brandenburgischen und europäischen Politik, gerade für Arbeitnehmer. So forderte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) europäische Mindeststandards im Sozial- und Beschäftigungsbereich. "Es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa insgesamt", sagte er.

Den Tag der Arbeit nahm auch der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben, zum Anlass, um den "hunderttausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Brandenburg" zu danken. "Sie sind das Rückgrat unseres Landes, ohne sie gäbe es kein soziales Miteinander", sagte er. Der 1. Mai solle auch zur Diskussion über die Zukunft von Arbeitsverhältnissen genutzt werden, darunter die Verträglichkeit von Arbeit und Familie oder die Auswirkungen der Digitalisierung.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) betonte auf einer Kundgebung in Cottbus die Rolle auswärtiger Fachkräfte für die vom Kohleausstieg betroffene Region Lausitz. "Für die im Zuge des Strukturwandels entstehenden Arbeitsplätze brauchen wir Fachkräfte - aus der Lausitz, aus anderen Bundesländern, aus dem Ausland", sagte Steinbach. "Ein Wirtschaftsstandort, der nicht offen ist für Menschen aus aller Welt, ist wie ein Segelschiff ohne Segel."

In Cottbus startete am Mittwochmittag außerdem eine Demonstration der AfD, die mit rund 300 Teilnehmern angemeldet war. AfD-Landeschef Andreas Kalbitz sprach bei einer Kundgebung. Auch der rechtsgerichtete Verein "Zukunft Heimat" war nach Angaben der Polizei an der Veranstaltung beteiligt. Zahlen zu Teilnehmern oder Einsatzkräften nannte die Polizei nicht. Das Demogeschehen in der Stadt blieb der Polizeisprecherin zufolge friedlich.