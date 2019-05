Tausende bei Mai-Kundgebungen: Feste bleiben friedlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg (dpa/sa) - Rund 12 000 Menschen haben nach Gewerkschaftsangaben an den Kundgebungen zum 1. Mai in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Auf der zentralen Landesveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Naumburg sei ein soziales und gerechtes Europa mit besseren Arbeitsbedingungen gefordert worden, sagte der DGB-Sprecher des Landesbüros Sachsen-Anhalt, Martin Mandel, am Mittwoch. Insgesamt gab es an 20 verschiedenen Orten im Land Kundgebungen mit Infoständen und Familienprogrammen.

Gewerkschaftsvertreter und Politiker sprachen wenige Wochen vor den Europawahlen vor allem über Themen wie Arbeit, Löhne und Renten in der EU. Nach Polizeiangaben blieb es bei den landesweiten Versammlungen zunächst friedlich.

"Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen", betonte DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer auf der Kundgebung in Naumburg. Das Ziel müssten armutsfreie Mindestlöhne in jedem EU-Staat sowie mehr Tarifbindung sein. An der Veranstaltung nahmen rund 1000 Menschen teil.

Zur größten Versammlung in Halle wurden nach DGB-Angaben rund 2200 Menschen auf dem Marktplatz gezählt. Unter anderem sprach Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zu den Besuchern. In die Landeshauptstadt kamen den Angaben zufolge rund 600 Menschen. Zunächst war die Rede von 500 Teilnehmern. Auch in Stendal und Zielitz folgten hunderte Menschen dem Aufruf des DGB.

Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit standen in diesem Jahr unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!". Nach Angaben des DGB wurden bundesweit rund 381 500 Teilnehmer gezählt.