20 Veranstaltungen zum Tag der Arbeit geplant

Naumburg (dpa/sa) - Zum Tag der Arbeit veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) an 20 verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt Kundgebungen und bunte Familienfeste. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" sollen die bevorstehenden Europawahlen in den Fokus gerückt werden, teilte der DGB mit. Zur zentralen Landesveranstaltung in Naumburg wollen am Mittwoch unter anderem die Europaabgeordneten Arne Lietz (SPD) und Sven Schulze (CDU) über die Zukunft Europas sprechen. Weitere Kundgebungen sind in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau geplant.