NGG-Gewerkschaftstag in Leipzig: Wechsel beim Vorsitz

Leipzig/Berlin (dpa/sn) - Arbeitszeiten und faire Tariflöhne sind Themen des 17. Gewerkschaftstages der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im November in Leipzig. 120 Delegierte unter anderem aus der Gastronomie, Hotellerie, der Getränke- sowie der Back- und Fleischindustrie werden darüber ihre Erfahrungen austauschen, wie die NGG am Mittwoch in Berlin mitteilte. Als Gäste der Veranstaltung vom 5. bis 9. November werden Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann erwartet. Außerdem steht die Wahl eines neuen Vorsitzes an. Michaela Rosenberger tritt nach fünf Jahren an der Spitze der 200 000 Mitglieder zählenden Gewerkschaft aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wiederwahl an, hieß es.