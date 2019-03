Werneke: Verdi soll politische Gewerkschaft bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der designierte Verdi-Vorsitzende Frank Werneke hat die Rolle seiner Gewerkschaft in der Politik betont. "Wir sind die mit Abstand politischste Gewerkschaft in Deutschland - und ich will, dass das so bleibt", sagte Werneke am Freitag in einer Vorstellungsrede bei der Konferenz des Verdi-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Verdi diskutiere auf Augenhöhe mit allen politischen Entscheidern im Land. Die Gewerkschaft werde aber nicht den Fehler begehen, sich in parteipolitische Verbundenheit zu begeben, stellte Werneke klar. Der 51-Jährige war im November vom Gewerkschaftsrat für die Nachfolge von Verdi-Chef Frank Bsirske (66) nominiert worden. Er soll diesen im September ablösen.

Die Delegierten des Landesbezirks wollen eine neue Spitze wählen. Sebastian Wertmüller (58), bislang Bezirksgeschäftsführer in Braunschweig für Süd-Ost-Niedersachsen, tritt als Herausforderer des seit 2011 amtierenden Verdi-Chefs Detlef Ahting an. Dem 57-jährigen Amtsinhaber Ahting werden größere Erfolgschancen eingeräumt. Der Verdi-Landesbezirk hat nach eigenen Angaben gut 244 000 Mitglieder.