Ahting bleibt Verdi-Chef in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) - Der bisherige Chef der Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen, Detlef Ahting, wird den Landesbezirk weiter führen. Der 57-Jährige erhielt bei einer Landesbezirkskonferenz am Freitag in Hannover 63 von 119 Stimmen. Ahting setzte sich damit knapp gegen seinen Herausforderer Sebastian Wertmüller durch. Der Bezirksgeschäftsführer für Süd-Ost-Niedersachsen erhielt 56 Stimmen. Ahting leitet den Landesbezirk bereits seit 2011. In Niedersachsen und Bremen zählt Verdi nach eigenen Angaben rund 244 000 Mitglieder.