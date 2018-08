Marine-Schiffbau: Günther gegen europäische Ausschreibungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zur Stärkung des Marineschiffbaus in Deutschland sollte Deutschland nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) möglichst auf europaweite Ausschreibungen verzichten. Es gelte diesen wichtigen Industriebereich und die Arbeitsplätze zu erhalten, sagte Günther am Freitag in Kiel nach einem Treffen mit Vertretern der IG Metall und Betriebsräten. Günther betonte, dass er sich in Berlin sehr dafür einsetze, den Überwasserschiffbau endlich zu einer Schlüsseltechnologie zu machen. Dies sei im Koalitionsvertrag von Union und SPD ohnehin verbindlich vereinbart. "Aber in Berlin läuft es manchmal anders, als wir es in Kiel gewohnt sind", sagte Günther.