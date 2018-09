Hunderte protestieren für mehr Personal in der Pflege

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Hunderte Menschen haben in Jena für bessere Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege demonstriert. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die zu den Protesten am Samstag aufgerufen hatte, waren 500 Menschen nach Jena gekommen. "Wir setzen uns für einen verbindlichen Personalschlüssel in der Pflege ein", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke am Rande der Demonstration. In den meisten Pflegeeinrichtungen gebe es zu viele Patienten und zu wenig Personal.

Seinen Angaben zufolge sprachen bei einer Kundgebung in der Jenaer Innenstadt Beschäftigte aus der Pflegebranche über ihre Arbeitsbedingungen - unter anderem vom Universitätsklinikum Jena und einem Altenheim in der Stadt.

Motzkes Ansicht nach sei die Personalnot in der Pflege auch hausgemacht. "Es gibt immer noch viele Pflegeeinrichtungen, die nicht tarifgebunden sind. Teils werden Gehälter gezahlt, die rund 1000 Euro unter den Tarifgehältern liegen", sagte der Gewerkschafter. Außerdem müsse die Arbeitsbelastung abgebaut werden.

Zu den Rednern bei der Kundgebung am Samstag gehörten auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke).