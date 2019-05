Niedersachsens DGB-Chef ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Niedersachsens DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh hat bei der Mai-Kundgebung in Oldenburg dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am 26. Mai zu beteiligen. "Wir wollen Europa besser machen und nicht abwickeln", rief Payandeh am Mittwoch bei der Kundgebung in der Innenstadt. In einem "Ozean der Unvernunft" sei Europa eine Insel der Stabilität und des Friedens.

Zugleich kritisierte der Gewerkschafter aber, eine Politik des Sparens habe die Armut und die soziale Ungleichheit vor allem in südeuropäischen Länder explodieren lassen. "Gerade weil wir Europa so brauchen, dürfen wir es nicht schönreden. Eine ehrliche Kritik gehört dazu", sagte der DGB-Landeschef.

Die Zukunft Europas steht im Mittelpunkt der traditionellen 1. Mai-Demonstrationen, zu denen die Gewerkschaften überall im Land aufgerufen haben. In Niedersachsen gibt es mehr als 70 Veranstaltungen des DGB. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in Lehrte reden, der VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh in Helmstedt. In Bremen wird der IG-Metall-Bundesvorsitzende Jörg Hoffmann erwartet.