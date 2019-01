DGB fordert landeseigene Wohnungsbaugesellschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Ballungsgebieten fordert der niedersächsische DGB die Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Durch mehr Wohnungen in öffentlichem Besitz könnten Mieten dauerhaft gedämpft und das Angebot an bezahlbaren Wohnungen erhöht werden, sagte der niedersächsische DGB-Landesvorsitzende Mehrdad Payandeh der Deutschen Presse-Agentur.

Der gewerkschaftliche Dachverband habe ein wohnungspolitisches Konzept ausgearbeitet, das er am Montag in Hannover vorstellen wolle. Ein tiefgreifender Kurswechsel in der Wohnungsbaupolitik sei nötig, sagte Payandeh. Eine oftmals über 40-prozentige Nettomiet-Belastung der Haushalte selbst bei Familien mit doppeltem Einkommen sei bei weitem zu hoch, kritisierte er. Durch Lohnerhöhungen seien Mietsteigerungen kaum zu kompensieren.