Hamburgs Verdi-Chef Bose im Amt bestätigt

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Verdi-Chef Berthold Bose bleibt an der Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft. Die Delegierten der Landesbezirkskonferenz bestätigten den 55-Jährigen am Freitag in der Hansestadt mit 88 Prozent der Stimmen im Amt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Einen Gegenkandidaten hatte Bose nicht. Er ist bereits seit 2014 Landesbezirksleiter von Verdi Hamburg. Sandra Goldschmidt und Sieglinde Frieß wurden als seine Stellvertreterinnen gewählt. Verdi Hamburg hat nach eigenen Angaben rund 90 000 Mitglieder aus mehr als 1000 Berufen.