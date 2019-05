DGB macht sich stark für Europa: 1. Mai-Demos im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Flensburg (dpa/lno) - Mit einem Bekenntnis zu Europa ziehen die Gewerkschaften im Norden am 1. Mai auf die Straße. Mit 29 Maifeiern, Empfängen, Familienfesten und Demonstrationen soll der Tag der Arbeit in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zum Tag der europäischen Solidarität werden, kündigte der DGB Nord an. In Hamburg will Verdi-Chef Frank Bsirske seinen letzten Mai-Aufritt als Bundesvorsitzender der Gewerkschaft wahrnehmen (Kundgebung 12.00 Uhr).

Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig" sind nicht nur in Hamburg die Menschen zur Demonstration aufgerufen. Der Chef des DGB Nord, Uwe Polkaehn, will sich in Neumünster für ein starkes Europa einsetzen und "Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus" eine Abfuhr erteilen (10.30 Uhr). In Flensburg ist der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, als Redner angekündigt (11.00 Uhr).

"Wir müssen Europa sozialer machen, damit sich nicht immer mehr Menschen von der EU und den Parteien, die für ein weltoffenes und geeintes Europa stehen, abwenden", fordert der DGB-Nord-Chef. Nach jüngsten Angaben der Agentur für Arbeit ist in Hamburg die Zahl der Arbeitnehmer aus Europa in den Jahren von 2015 bis 2018 von 68 500 um fast ein Viertel auf 84 850 Beschäftigte gestiegen. Im diesem Zeitraum habe sich die Gesamtbeschäftigung an der Elbe um 6,6 Prozent erhöht. Am 26. Mai werden in Deutschland die Stimmen für die Europawahl abgegeben.

Bei den DGB-Kundgebungen wollen sich die Spitzenvertreter der Gewerkschaften aber auch für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland einsetzen. Den Arbeitnehmervertretern geht es außerdem um gute Einkommen und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine auskömmliche Rente. "Schleswig-Holstein ist weiterhin der Lohnkeller des Westens, Mecklenburg-Vorpommern der des Ostens", hält DGB-Chef Polkaehn fest. "Der Politik muss klar werden, dass die norddeutsche Niedriglohnkultur das Armutsrisiko im Alter drastisch erhöht." Außerdem plädiert er für mehr bezahlbaren Wohnraum.