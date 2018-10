Am Sonnabend keine Post wegen Betriebsversammlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Schwerin (dpa) - Wegen einer Betriebsversammlung bei der Lübecker Niederlassung der Deutschen Post AG bleiben am Sonnabend die Hausbriefkästen in den Postleitzahlbereichen 19 (Schwerin) und 23 (Lübeck und Kreis Ostholstein) leer. Briefe und Pakete würden nicht oder nur eingeschränkt zugestellt, teilte die Post am Donnerstag mit. Auch die Landbriefkästen werden nur eingeschränkt geleert. Nicht betroffen von der Betriebsversammlung, zu der der Betriebsrat eingeladen hat, sind nach Angaben der Post die Postbank-Finanzcenter sowie die Partnerfilialen und Paketshops. Am Montag soll die Zustellung wieder normal laufen.